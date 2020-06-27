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أخبار البلد

وفقا لظروفها..المتحدث باسم الكنيسة: طريقة التناول يحددها أسقف كل إيبارشية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:54 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن كل إيبارشية على مستوى الكرازة من شأنها أن تدبر أمورها فيما يتعلق بأمر التناول ووفقا لظروف كل ايبارشية.

وقال القس بولس حليم – في تصريح لـ صدى البلد – إن ممارسة سر التناول يكون وفقا لظروف كل إيبارشية وأن المناولة من الممكن أن تكون من خلال الماستير او عن طريق المناولة بطريقة المرضي.

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وأعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتمعت عبر تقنية الفيديو كونفرانس  السبت، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح "حليم"، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، تم اتخاذ 6 قرارات على النحو التالي:يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا.

كذلك مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وأنه في حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات والاجراءات التى يتم الاعلان عنها.

كما تقرر أيضا تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) بسبب ارتفاع نسب الإصابات والعدوى حتى منتصف يوليو ويعاد وقتها تقييم الموقف، ويقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية على سبيل الاستثناء.

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