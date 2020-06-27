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أخبار البلد

فتح الكنائس وفقا لتقدير الأسقف.. 6 قرارات مهمة للمجمع المقدس بشأن استقبال المصلين

السبت 27/يونيو/2020 - 02:27 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتمعت عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح اليوم، السبت، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح "حليم"، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس "كورونا"، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، تم اتخاذ 6 قرارات على النحو التالي: 

1- يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا 

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2- مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

3- تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء

4- في حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة

5- تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) بسبب ارتفاع نسب الإصابات والعدوى حتى منتصف يوليو ويعاد وقتها تقييم الموقف.

6- يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية على سبيل الاستثناء.

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