مدير فندق الحجر الصحي بمرسى علم: الطب الوقائى يتسلم عيادات الفنادق لمتابعة الإجراءات الصحية

قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد فنادق مرسى علم، إنه من المقرر، إن تستقبل خلال نهاية الأسبوع المقبل، قرابة 450 عالقا مصريا من العالقين بالخارج التي تقوم الدولة المصرية باعادتهم لبلدهم بعد توقف حركة الطيران بسبب كورونا، مضيفا أن إدارة الطب الوقائى بصحة البحر الأحمر أكدت على إخلاء عيادات الفنادق التى يتم إقامة حجر صحي لها، لمتابعة الإجراءات الصحية خلال فترة الحجر الصحي الـ 14 يوما للعائدين بالخارج.

وأضاف العماري أن العاملين بالفنادق المختلفة متقبلين البقاء داخل الفنادق المخصصة للحجر الصحي لخدمة المصريين العائدين من الخارج دون أي مشكلات، مؤكدا أن سوف يتم معاملة العائدين من الخارج كزوار سياحيين مع اتباع تعليمات الصحة المتمثلة في الطب الوقائي بالنسبة للأطعمة والنظافة وغسيل الملابس .

وأوضح أن العماري، أن من ضمن التعليمات تخصيص اطعمه معينة للصائمين خلال شهر رمضان في توقيت السحور والإفطار، وكذلك اخري لغير الصائمين مؤكدا أن سيتم وضع منضدة خارج كل غرفة لوضع الأطعمة عليها وكذلك التنبيه علي النزلاء من خلال الطرق علي الأبواب بوضع الاطعمه بالخارج .

وتابع أنه من ضمن التعليمات فصل الملابس الشخصية للعائدين من الخارج عن مفروشات الغرف اثناء الغسيل وتحديد توقيت معينة للغسيل، مؤكدًا أن سيتم تسليم النزيل مفروشات للغرف يوميا.

وأوضح أن فندقهم سيستقبل 4 رحلات بداية من يوم 27 ابريل حتي يوم 30 من الشهر الجاري، رحلتين قادمتين من العاصمة الاوكرانية كييف وأخري من جاكرتا، والأخيرة من نيروبي، بقرابة 450 شخص من المصريين العالقين بالخارج .

استعدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، لاستقبال 7 رحلات طيران بمطار مرسى علم الدولي، تقل على متنها عدد من المصريين العالقين بالخارج من عدة دول مختلفة.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن تجهيز فرق طبية مدربة، حيث من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم اليوم قرابة 7 رحلات من دول مختلفة من المغرب والبحرين والجزائر وهولندا وأسبانيا وروسيا والهند والصين والمالديف.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل خلف مدير إدراة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، فى تصريح إن فرق الحجر الصحى جاهزة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج بواقع 7 رحلات اليوم، بدايتهم فى الثامنة مساء تقريبا، حيث يتم عملية تعقيم الوافدين قبل بدء الإجراءات الصحية لهم، كذلك يتم تعقيم الحقائب والطائرة عقب وصولها من الداخل وتعقيم الركاب وتعقيم حقائبهم.

وأضاف مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أنه يتم التعامل مع العائدين من الخارج بدقة شديدة وبحرص، وبعد تقسيمهم لمجموعات، كذلك عقب الانتهاء من أعمال الكشف والوقاية يتم نقلهم للفنادق المخصصة لهم للاقامة لمدة 14 يوما.