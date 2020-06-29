بعد الغاء الحظر.. الاحتياطات الكاملة لممارسة الحياة بأمان في الحضانة والجيم والمطاعم

الاحتياطات اللازمة بعد الغاء الحظر

الكمامة والتعقيم اول خطوات الحماية

تعرف علي الممنوعات في الكافيهات والمطاعم

قبل الصلاة نصلئح للحفاظ علي سلامتك

كشفت الدكتور جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، عن أبرز التصرفات التى يجب تجنبها حتى لا تصاب بفيروس كورونا.

- عدم لمس الأسطح و الأبواب وعند اللمس دون قصد يجب على الفور غسل اليدين بالماء و الصابون

- عدم لمس الأسطح و الأبواب وعند اللمس دون قصد يجب على الفور غسل اليدين بالماء و الصابون

- لا يفضل الذهاب إلى الجيم خلال هذه الفترة بسبب التكدسات و عدم التهوية، لذا يجب استكمال ممارسة الرياضة في المنزل لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة.

- لا يفضل الذهاب إلى الجيم خلال هذه الفترة بسبب التكدسات و عدم التهوية، لذا يجب استكمال ممارسة الرياضة في المنزل لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة.

-خلع الكمامه او عدم ارتدائها، لا يجوز التخلي عنها مع مراعاة ارتدائها وخلعها بالطريقة الصحيحة.

-خلع الكمامه او عدم ارتدائها، لا يجوز التخلي عنها مع مراعاة ارتدائها وخلعها بالطريقة الصحيحة.

-تعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يوميًا قبل الظهر، مما يجعل لديهم مستويات جيدة لفيتامين د الذى يرفع المناعة ويقى من الكورونا ومضاعفاتها.

-يجب أن تكون الكمامة غير مممزقة و نظيفة و غير مستخدمة من قبل أو متسسخة

-ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة.

٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد

٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد

٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا الا بعد رجوعك المنزل

٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا الا بعد رجوعك المنزل

٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك

٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك

١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة

١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة

نصائح قبل الذهاب للجيم لعدم الاصابة بفيروس كورونا

الذهاب الي الجيم في ساعة خارج الوقت حيث من المحتمل أن يكون أقل ازدحامًا - مثل الصباح الباكر ، وفي وقت متأخر من الصباح وبعد ذلك في المساء وارتداء القناع الخاص بك

و ينصح الدكتور كيش أيضًا بتجنب دروس اللياقة البدنية ، حيث من المحتمل أن تكون في مساحة أصغر وحول المزيد من الأشخاص يقول كيش: "إنني لا أشجع الطبقات الذدهاب الي صالات الالعاب الرياضية

عندما تستخدم معدات في صالة الألعاب الرياضية ، كن يقظًا للغاية بشأن تنظيفها قبل استخدامها وبعده. "عندما يتعلق الأمر بمعدات التنظيف ، امسحها قبل وبعد.

عندما نتعرق ونمسح وجهنا ثم نلمس المقبض ، فإننا نفضح ونشبع هذا الجهاز بالجراثيم باستمرار. لذا قم بتنظيف الجهاز قبل وبعد ، حتى إذا كان الشخص الذي استخدمه قبل أن تبدو بخير تمامًا.

تذكر أنه في أي مكان من 25٪ إلى 50٪ من الأشخاص المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس ، "يقول الدكتور كيش

التهوية: من الناحية المثالية ، تمنح الاستوديوهات أولوية لتدفق الهواء عن طريق فتح النوافذ ، باستخدام مروحة أو فتح الأبواب للحفاظ على الهواء يتحرك.