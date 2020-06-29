بعد الغاء الحظر.. الاحتياطات الكاملة لممارسة الحياة بأمان في الحضانة والجيم والمطاعم

الاحتياطات اللازمة بعد الغاء الحظر
الكمامة والتعقيم اول خطوات الحماية
تعرف علي الممنوعات في الكافيهات والمطاعم
قبل الصلاة نصلئح للحفاظ علي سلامتك
قررت الحكومة عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وتخفيف بعض الإجراءات التي فرضت للسيطرة على الفيروس مثل إلغاء الحظر و فتح المطاعم و الكافيهات و السينمات و المسارح و لكن بشروط محددة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بـ فيروس كورونا.
ولذلك نعرض لكم الاحتياطات اللازمة بكل الاماكن حتي لاتصاب بفيروس كورونا
كشفت الدكتور جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، عن أبرز التصرفات التى يجب تجنبها حتى لا تصاب بفيروس كورونا.
-خلع الكمامه او عدم ارتدائها، لا يجوز التخلي عنها مع مراعاة ارتدائها وخلعها بالطريقة الصحيحة.
-التوقف عن غسل اليدين بالماء و الصابون، فيروس كورونا ، حيث يظل نشطًا على سطح اليد لفترة طويلة، لذلك يجب الحرص على غسل اليدين قبل تناول الطعام وقبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها وبعد ملامسة الأسطح وفور العودة من المنزل.
- لا يفضل الذهاب إلى الجيم خلال هذه الفترة بسبب التكدسات و عدم التهوية، لذا يجب استكمال ممارسة الرياضة في المنزل لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة.
- عدم خروج الأطفال من المنزل لصعوبة إلتزامهم بإجراءات الوقاية مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس
- عدم لمس الأسطح و الأبواب وعند اللمس دون قصد يجب على الفور غسل اليدين بالماء و الصابون
- لا يفضل تناول الاطعمة من خارج المنزل، لأنه يجعلك عرضه للاصابة بكورونا
نصائح قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.
ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل
-الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة
دم مشاركة الآخرين أدوات الطعام والشراب
-غسل اليد قبل وبعد الأكل بالماء والصابون
-عند خلع الكمامة تعقم يديك
-تعقيم اليد عند الدخول والخروج من المطعم
- تجنب لمس الأبواب والمقاعد قدر الإمكان خلال تواجدك بالمطعم
- احرص على زيارة المطاعم التى تتبع الإجراءات الوقائية ضد نقل عدوى فيروس كورونا
- يفضل الجلوس فى الأماكن open air
نصائح للأمهات لحماية الأطفال من فيروس كورونا بالحضانة
تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة
-ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة.
- تغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكيت.
-التخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام
-غسل اليدين بعد العطس
-يجب أن تكون الكمامة غير مممزقة و نظيفة و غير مستخدمة من قبل أو متسسخة
- لا يسمح للأطفال باستخدام كمامات الغير لأنها تنقل العدوى وربما تكون قاتلة
-تعليم الأطفال كيفية وضع الكمامة
- عدم ارتداء الأطفال الأقل من سنتين الكمامات
-تنظيف الأيدى بالماء والصابون أو معقم اليدين قبل لمس الكمامة
-لمس الرباط فقط عند الأذن واخلعه برفق
-التخلص منها في كيس يحكم غلقه ويرمى فى سلة المهملات
-التغذية الصحية و الأهتمام بتقديم الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة
-يتناول الأطفال أغذية من المنزل
-اللعب والرياضة تشجيع الرياضة فهى صحة وبركة ومناعة
-تعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يوميًا قبل الظهر، مما يجعل لديهم مستويات جيدة لفيتامين د الذى يرفع المناعة ويقى من الكورونا ومضاعفاتها.
نصائح قبل الصلاة في المسجد للوقاية من كورونا
١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة
٢- دائما تحتفظ بمناديل ورقية للاستعمال عند اللزوم
٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك
٤-خذ معك سجادة الصلاة الخاصة بك للصلاة عليها في المسجد
٥- توضأ في المنزل قبل الخروج
٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا الا بعد رجوعك المنزل
٧- حافظ علي مسافة مترين بينك وبين المصلين
٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد
٩-بعد الانتهاء من الصلاة يفضل مغادرة المسجد مباشرة
نصائح قبل الذهاب للجيم لعدم الاصابة بفيروس كورونا
الذهاب الي الجيم في ساعة خارج الوقت حيث من المحتمل أن يكون أقل ازدحامًا - مثل الصباح الباكر ، وفي وقت متأخر من الصباح وبعد ذلك في المساء وارتداء القناع الخاص بك
و ينصح الدكتور كيش أيضًا بتجنب دروس اللياقة البدنية ، حيث من المحتمل أن تكون في مساحة أصغر وحول المزيد من الأشخاص يقول كيش: "إنني لا أشجع الطبقات الذدهاب الي صالات الالعاب الرياضية
عندما تستخدم معدات في صالة الألعاب الرياضية ، كن يقظًا للغاية بشأن تنظيفها قبل استخدامها وبعده. "عندما يتعلق الأمر بمعدات التنظيف ، امسحها قبل وبعد.
عندما نتعرق ونمسح وجهنا ثم نلمس المقبض ، فإننا نفضح ونشبع هذا الجهاز بالجراثيم باستمرار. لذا قم بتنظيف الجهاز قبل وبعد ، حتى إذا كان الشخص الذي استخدمه قبل أن تبدو بخير تمامًا.
تذكر أنه في أي مكان من 25٪ إلى 50٪ من الأشخاص المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس ، "يقول الدكتور كيش
التهوية: من الناحية المثالية ، تمنح الاستوديوهات أولوية لتدفق الهواء عن طريق فتح النوافذ ، باستخدام مروحة أو فتح الأبواب للحفاظ على الهواء يتحرك.
التباعد: لا ينبغي أن يكون الفصل مزدحمًا ، ويجب أن يكون الناس قادرين على الحفاظ على مسافة دون صعوبة.