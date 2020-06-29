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حوادث

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:57 ص
النائب العام
النائب العام
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محمد عبدالله
أمر النائب العام  المستشار حمادة الصاوي، بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة «أماني البيومي» تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب، وتلقت الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق. 

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وقد سألت «النيابة العامة» الشاكية وزوجها اللذين شهدا بتعدي المشكو في حقها عليهما ونجلهما بالسب علنًا أمام جيرانهم خلال الحفل الذي أقامته أسفل مسكنهم، وباستجواب المشكو في حقها أنكرت الاتهام المنسوب إليها مدعية تعدي شاكيتها عليها بالسب، وأنكرت الأخيرة وزوجها ذلك، وأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المشكو في حقها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وشهودها.

 هذا، وقد أمر «النائب العام» بالطعن على حكم البراءة الصادر في القضية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ جنايات طفل مدينة نصر -موضوع واقعة هتك عرض نجل الشاكية- لتوافر أدلة في الأوراق ضد المتهم فيها لم تتناولها المحكمة.
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