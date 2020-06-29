إن شاء الله تشوفوا حاجة قوية.. كريم عبد العزيز يعلق على الاختيار 2

حرص الفنان كريم عبد العزيز ، على مشاركة جمهوره صور لمسلسل "الاختيار 2"، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وهي بوسترات غير رسمية للعمل.





وعلق كريم عبد العزيز، قائلًا :" تسلموا علي كل الحب والدعم دا وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جدًا .. ملحوظة : صور غير رسمية".





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