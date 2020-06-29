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فن

إن شاء الله تشوفوا حاجة قوية.. كريم عبد العزيز يعلق على الاختيار 2

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:46 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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آيه عاطف
حرص الفنان كريم عبد العزيز، على مشاركة جمهوره صور لمسلسل "الاختيار 2"، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وهي بوسترات غير رسمية للعمل.

وعلق كريم عبد العزيز، قائلًا :" تسلموا علي كل الحب والدعم دا وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جدًا .. ملحوظة : صور غير رسمية".

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وكانت الصفحة الرسمية لـ مسلسل الاختيار أعلنت الاستقرار بشكل رسمى على الفنان كريم عبد العزيز لتقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والذى حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا فى رمضان الماضى. 

كما كشفت الصفحة الرسمية عن بعض تفاصيل العمل حيث أكدت أن المخرج بيتر ميمى هو من يتولى إخراج الجزء الثانى ويتم حاليا اختيار باقى أبطال العمل ولكن لم يتم تحديد المؤلف الذى يتولى مهمة كتابة السيناريو. 
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