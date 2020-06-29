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رياضة

عمرو أنور: فايلر كلف سيد عبدالحفيظ بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق شباب الأهلي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كلف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق الشباب.

وتابع عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كما كلف فايلر معاونه شعيب شعيب بمتابعة جميع فرق القطاع لضم المواهب الى الفريق الأول"

وأضاف: "فايلر ضم 5 لاعبين عندما انضم عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر مؤخرا".

وتحدث أنور عن مطالب إلغاء الدوري قائلا: ""الناس اللي بتطالب بإلغاء الدوري مش عارف بتفكر إزاي، وعاوزين أيه بالضبط".

وتابع: "لم يبلغني أحد حتى الآن بعودة تدريبات فريق 99، ولكن سعيد بذلك القرار".
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