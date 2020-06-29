برلمانى: إعادة فتح الحضانات في مصلحة الجميع بشرط الرقابة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن عودة الحضانات للعمل يعتبر قرارًا فى مصلحة الجميع، سواء الأسر والأطفال أو أصحاب الحضانات والعاملين فيها بالتأكيد، بعد أن فقدت الكثير من الأسر مصدر دخلها بغلق هذه الحضانات، معتبرا أن القرار يتماشى مع خطة الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتعايش مع «كورونا».





وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن التشغيل التدريجي قد يكون وسيلة مناسبة لإعادة الفتح، مطالبا بضرورة مراقبة تطبيق هذه الحضانات لفكرة التباعد الاجتماعي وباقي الإجراءات الاحترازية الأخرى.





وأشار إلى أن كل العائلات ومقدمي الرعاية والمنظمين لا يزالون بحاجة إلى توخي الحذر واتخاذ خطوات لتقليل فرصة الإصابة بالفيروس إلى أقصى حد ممكن.





ونوه إلى أنه ليس معنى تخفيف الإجراءات أن الأزمة انتهت، ولكن جميع الحكومات تلجأ لتخفيف الإجراءات للحفاظ على الأوضاع الاقتصادية، وعدم التأثير على الفئات غير القادرة، كما أن الطفل قد يكون مصدرا للعدوى إذا كان حاملا للفيروس ولا تظهر عليه أعراض.