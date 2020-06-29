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محافظات

في 6 سنوات فقط.. 223 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي بمركز العدوة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:41 ص
مياة العدوة
مياة العدوة
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أيمن رياض

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، دخول مشروعات وتنفيذ خدمات في مجال الشرب والصرف الصحي بمركز العدوة بقيمة ٢٢٣مليون جنيه.


وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك في إطار التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من كل من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.


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وأضاف أن هذه الخدمات شملت مد خطوط وإحلال وتجديد واستلام محطات والقرى المستفيدة والوصلات المجانية، ومنها  خطوط المياه التي تم تركيبها و المغذاة من محطة بني عامر (300 ل/ ث ) ،  استلام شبكة صرف صحى بنى وركان وتم تشغيل محطة بني وركان الثلاثية تجريبيا من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (٣ آلاف متر مكعب/ يوم) بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه ، و تشغيل محطة بني عامر الجديدة (300 ل/ ث) بكامل طاقتها وتنفيذ تعديل في تصميم المحطة مما يسمح بعمل الصيانات الدورية والتطهير الدوري بالمحطة دون توقفها مع العلم أن محطة بني عامر تقوم بتغذية قرى (بني خالد وتوابعها – أبو بشت وتوابعها التابعين لمركز مغاغة) بجانب تغذية قرى العدوة بتكلفة ١٠٠ مليون و ٢٥٢ ألف جنيه .

كما تم القضاء على مشكلة ضعف المياه بقرية برمشا بتحويل محطة برمشا الارتوازي إلى بوستر لرفع المياه لمناطق تابعة لقرية برمشا وخصوصا بالظهير الصحراوي بتكلفة ١٥ ألف جنيه  ، و تنفيذ بوستر مياه بقرية البلاص لتغذية قرى الجهاد 4 وتوابعها وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه . 6- تنفيذ بوستر رفع بقرية الشيخ مسعود لتغذية قرية 6 وتوابعها وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه ، و استلام محطة رفع كفر مهدي للصرف الصحي وتشغيلها والشبكة الخاصة بها بتكلفة ٧ مليون جنيه واستلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله (SBR) لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى ٨ آلاف م3/يوم بتكلفة ٣٣ مليون جنيه.


وقال الشهاوي إنه تم أيضا استلام شبكة صرف صحي قرية منشأة الساوي وتم تشغيل محطة الساوى للصرف الصحي الثلاثية تجريبيا من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة ٧ مليون جنيه، واستلام محطتي (بان العلم) الفرعية والرئيسة صرف صحى والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي بقرية بان العلم بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه، صيانة كاملة لمحطة مياه صفانية بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام بتكلفة قدرها ٢٠ ألف جنيه وصيانة محطة مياه قصر الرقيب بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام بتكلفة وقدرها ٢٠ ألف جنيه ومحطة مياه بني وركان بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربية بتكلفة وقدرها عشرة ألاف جنيه، وإنشاء مركز خدمة عملاء بالفرع بتكلفة قدرها ٣٤٧ ألف جنيه.

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