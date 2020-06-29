السيد القصير: 850 ألف فدان صالحة للزراعة فى وسط وشمال سيناء

المناطق الموجودة فى وسط سيناء مثل وادى البروك بالإضافة إلى محور البحيرات أثبتت أن هناك مساحات كبيرة تصلح للزراعة.

وأكد أن

850 ألف فدان صالحة للزراعة فى وسط وشمال سيناء





وأضاف "القصير" خلال إفتتاح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إجمالى المساحات التى ثبت من الحصر التصنيفي فى مايو ويوليو الأولية أوضح أن أصل المساحات التى كانت مستهدفة فى إجراءها وصلت إلى 592 ألف فدان، والمساحات الجديدة وصلت إلى 664 ألف فدان.





وتابع :الأماكن دى تصلح للحبوب والبقوليات والخضروات والبساتين و الاعلاف.