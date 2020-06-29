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السيد القصير: 850 ألف فدان صالحة للزراعة فى وسط وشمال سيناء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:35 ص
السيد القيصر، وزير
السيد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
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هاجر إبراهيم
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المناطق الموجودة فى وسط سيناء مثل وادى البروك بالإضافة إلى محور البحيرات أثبتت أن هناك مساحات كبيرة تصلح للزراعة.


وأكد أن  850 ألف فدان صالحة للزراعة فى وسط وشمال سيناء

وأضاف "القصير" خلال إفتتاح قصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إجمالى المساحات التى ثبت من الحصر التصنيفي فى مايو ويوليو الأولية أوضح أن أصل المساحات التى كانت مستهدفة فى إجراءها وصلت إلى 592 ألف فدان، والمساحات الجديدة وصلت إلى 664 ألف فدان.

وتابع :الأماكن دى تصلح للحبوب والبقوليات والخضروات والبساتين و الاعلاف.
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