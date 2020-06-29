لا نتدخل في شئون بغداد.. إيران تعلق على اعتقال عناصر من حزب الله العراقي

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على اعتقال السلطات العراقية لأفراد من "كتائب حزب الله" العراقية، مؤكدة أنها لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية.





وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إن اعتقال أفراد من حزب الله شأن عراقي داخلي، وليس لها أن تتدخل.





وأوضحت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية تكونت برأي من المسؤولين والمرجعيات في العراق، وتحولت إلى قوة عسكرية رسمية في البلاد.





وكانت قوات من الأمن العراقي، داهمت الجمعة الماضي، مقرات لـ"كتائب حزب الله"، واعتقلت مجموعة من عناصرها، ثم سلمتهم في وقت لاحق إلى أمن الحشد الشعبي.



