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أخبار العالم

لا نتدخل في شئون بغداد.. إيران تعلق على اعتقال عناصر من حزب الله العراقي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:37 ص
إيران تعلق على اعتقال
إيران تعلق على اعتقال عناصر من حزب الله بالعراق
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القسم الخارجي
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على اعتقال السلطات العراقية لأفراد من "كتائب حزب الله" العراقية، مؤكدة أنها لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إن اعتقال أفراد من حزب الله شأن عراقي داخلي، وليس لها أن تتدخل.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية تكونت برأي من المسؤولين والمرجعيات في العراق، وتحولت إلى قوة عسكرية رسمية في البلاد.

وكانت قوات من الأمن العراقي، داهمت الجمعة الماضي، مقرات لـ"كتائب حزب الله"، واعتقلت مجموعة من عناصرها، ثم سلمتهم في وقت لاحق إلى أمن الحشد الشعبي.

وكانت مصادر عراقية، قالت إن المعتقلين من كتائب حزب الله بينهم أجنبي، لافتين إلى أنهم متورطون في إطلاق قذائف على مناطق عدة في بغداد.

وأضافت المصادر في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم ضبط مصنع صواريخ برئاسة خبير أجنبي لدى كتائب حزب الله، لافتين إلى عدم إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إطلاق سراح الموقوفين من كتائب حزب الله، موضحة أن رئيس الوزراء تابع بنفسه عملية القبض عليهم.
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