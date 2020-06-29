للحديث في بعض الأمور الفنية.. مدرب الأهلي يجتمع بـ الشناوي في التتش

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في نهاية مران المجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك في نهاية التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمجموعة الأولى صباح اليوم.



