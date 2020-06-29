الصحة: البروتوكول العلاجي الجديد وراء إلغاء خانة العينات المتحولة لـ السلبي بفيروس كورونا

يتضمن التقرير اليومى لكورونا لفيروس كورونا المستجد، الصادر من وزارة الصحة والسكان، 6 خانات، تضم عدد الاصابات اليومى، وعدد الوفيات اليومى، وكذلك اجمالي الاصابات، واجمالي الوفيات، والمتحولة عيناتهم من ايجابي لسلبي لفيروس كورونا وكذلك المتعافين.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الغاء خانة المتحولة عيناتهم من الإيجابى إلي السلبي لفيروس كورونا، وذلك بالتقرير اليومى التى تصدرة الوزارة، لتحديث بيانات فيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة، أنه تم الغاء عمل المسحات التأكيدية للتعافي من كورونا وتم الأكتفاء وفقا للبرتوكول العلاجى الجديد بمرور 10 أيام علي الحصول علي العلاج حال كان الشخص ايجابي لفيروس كورونا، ويصبح متعافي تماما بعد مرور هذه المدة بدون أعراض.





واصبح التقرير حاليا يتضمن كل الخانات السابقة ماعدا المتحولة نتائج عيناتهم من ايجابي لسلبي لفيروس كورونا.





وجاء ذلك بعد تفعيل توصية منظمة الصحة العالمية ، بشأن تحديد تعافى المرضي:-





من خلال النوع الأول:- المريض بدون أعراض يعتبر متعافيًا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR.





والثانى المريض ذو الأعراض الطفيفة يعتبر متعافيًا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض، بشرط عدم ظهور أى أعراض من "ارتفاع الحرارة أو أعراض تنفسية" فى آخر 3 أيام.





وفى الحالتين لم يعد شرطًا إجراء تحاليل pcr للمصابين للتأكد من تعافيهم، وبالتالى لم يعد ممكنًا الحصر الدقيق لتلك الفئة من الحالات.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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