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حوادث

النيابة تجري تحقيقات موسعة في حريق مستشفى بدراوي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني
قرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إجراء تحقيقات موسعة في الحريق الذي نشب بمستشفى بدراوي بشارع محمد نجيب بحي أول المنتزه شرق الإسكندرية.

ولقى 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد مصرعهم في حريق اندلع، صباح اليوم الإثنين، بمستشفى بدراوي الخاص، حيث كانوا محتجزين بالعناية المركزة بالمستشفى. 

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق والذي اندلع بقسم العناية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد. 

وقرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، ونقل جثث المتوفين من مصابي كورونا إلى مكان آخر لبيان سبب الوفاة، واستدعاء مدير ومسئولي المستشفى لسؤالهم.

كما قرر التحفظ على ملف المستشفى بحي المنتزه أول وإحضاره إلى النيابة العامة، ومراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى، وستدعاء مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية، لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى، ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا.

وأمر بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
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