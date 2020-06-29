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أخبار العالم

استخدمت أسلحة في مهاجمة المملكة.. السعودية تحذر من سلوك إيران الإقليمي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:30 م
السعودية تحذر من
السعودية تحذر من سلوك إيران الإقليمي
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دعاء أبوهشيمة
حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مجددا من تجاهل سلوك إيران الإقليمي.

ووفقا لـ "العربية"، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحي المعلمي، إن المملكة حذرت مرارا من تجاهل سلوك إيران الإقليمي؛ مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح يدرك خطورة توسعات إيران الإقليمية.

وأضاف المعلمي أن المجتمع الدولي يتفهم الآن مخاوف دول الخليج من سياسات إيران.

وفي السياق ذاته، نقلت العربية عن مصدر سعودي قوله إن إيران تسلح ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان؛ مؤكدا أن تم مصادرة عدد كبيرة من شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين.

كما أوضح المصدر أن إيران تقف وراء أسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة، مشيرا إلى أن التقرير الأممي الأخير لم يتضمن جديدا بشأن سياسات إيران
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