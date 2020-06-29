فرج عامر: السيسى مقاتل عظيم وقائد انجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئبس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم دليل قاطع على ان الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم مواجهة الدولة لفيروس كورونا واستمرار المؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.





وأعلن " عامر " فى بيان اصدره اليوم تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى باننا لن نقبل الفوضى واننا اتفقنا من الاول اننا هنبنى بلدنا مع بعض مؤكدا ان اعلان الرئيس السيسى بان الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات هو واقع حقيقى يعرفه كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.





وقال المهندس محمد فرج عامر ان ماحققته مصر فى عهد الرئيس السيسى اى على مدى 6 سنوات فقط من انجازات ومشروعات قومية كبرى ومشروعات فى مجالات البنية الاساسية ومشروعات الطرق والانفاق والكباري لم تحققه الانظمة والحكومات السابقة على مدى أكثر من نصف قرن.





وأكد ان التاريخ سجل بحروف من نور للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بانه مقاتل عظيم وقائد لإنجازات تاريخية وغير مسبوقة حققها لمصر وشعبها.