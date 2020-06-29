الأهلي يترقب عودة فايلر.. واستياء بسبب تسريبات مفاوضات تجديد عقده

تسود حالة من الترقب الشديد داخل الاهلي إنتظارًا لعودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لقيادة تدريبات ابناء الرداء الأحمر خلال الفترة المقبلة.





ويحاول مسئولو القلعة الحمراء العثور علي رحلة طيران للمدرب لعودته من جديد للقاهرة.









وابدي محمود الخطيب رئيس النادي غضبه الشديد من التسريبات الإعلامية عن تجديد عقد المدير الفني فايلر ووجه لومًا شديدًا لاحد اعضاء لجنة التخطيط علي خروج بعض الكلمات حول هذا الأمر.



