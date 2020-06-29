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تعليم

رئيس جامعة السويس : ثورة 30 يونيو تمثل حدا فاصلا فى التاريخ المصري المعاصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

قال الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس ان ثورة 30 يونيو كانت حدا فاصلا في التاريخ المعاصر للشعب المصري، ليصحح المسار ويسترد الهوية التي حيكت لسلبها المؤامرات، مضيفا ان المصريين ضربوا المثلُ والقدوة على ارادة شعب حر أبى إلا أن يعود وطنه إلى أحضانه.


وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، فى تصريحات صحفية بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أنه في هذه اللحظة لم يكن أمام جيش مصر العظيم وقيادته المخلصة الشجاعة خيارٌ سوى تنفيذ ارادة هذا الشعب، تلك الارادة التي أقسم رجالُ قواتنا المسلحة أن يقدموا أرواحهم فداءً لها.

 

واشار " الشرقاوى " إلى أنه في هذه النقطة الفارقة تحولت مصر للدخول في مرحلة جديدة من التنمية، تقوم على رؤية مبنية على أسس علمية وتخطيط استراتيجي لمختلف القطاعات التنموية، مع اهتمام غير مسبوق بشتى قطاعات الدولة .. صحة ، تعليم ، استثمار ، بناء مجتمعات ومدن وغيرها الكثير.


وأكد أن حدوث طفرة كبيرة في مجال التعليم والبحث العلمي يعكس مدى وعي الدولة المصرية وايمانها العميق بأن الرقي بالتعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، وكذا البحث العلمي في مختلف المؤسسات المعنية به ، هو السبيل نحو رفعة شأن أرض الكنانة.

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