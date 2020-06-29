بعد إصلاح خط 1000 مم .. بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لخط ١٠٠٠ مم زهر بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذى لمناطق الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.





وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.







وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عصر اليوم عن حدوث كسر مفاجي بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وذلك أثناء تنفيذ أعمال محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق " الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية " مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى .







وأوضحت المحافظة المحافظة أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب .





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط وتكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.





كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الأتصال علي الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي .





وقدمت محافظة الجيزة اعتذارها للموطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.



