أطفأ السجائر فى جسدها .. حبس أب عذب طفلته الرضيعة في الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس المتهم " اسماعيل . ع.ا" 25 عام عامل خردة 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل طفلته الرضيعة، بعد أن قام بتعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها والقاء الماء المغلي علي رأسها.





وتجرد أب من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وقام بتعذيب طفلته الرضيعة "6 شهور " بإطفاء السجائر في جسدها، وربطها من قدميها والاعتداء عليها بالضرب يريد قتلها، بعد أن علم أنها أنثى.





وأشارت التحقيقات والتي اشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية ومحمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وباشرها محمود الرابط وكيل أول النائب العام إلى أن المتهم دائم التعدي علي الطفلة الرضيعة بالضرب وتوثيقها من يدها وارجلها.





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من جانبها قالت الأم في أقوالها أمام النيابة العامة:" انه بمجرد علم الأب بنوع المولود قبل الولادة أنها أنثى كان دائما ما يعتدي علي بالضرب يريد ان أفقد الحمل، لأنه لا يريد أن يكون لديه بنات، وبعد الولادة كان دائم الاعتداء علي الطفلة بالضرب والصراخ، وقمت برفع قضية طلاق، ولكن بعد جلسات عرفية عادت الحياة مرة أخرى، لكنه قام منذ إيام بالقيام بإطفاء السجائر في جسد الطفلة، لأنه يكره البنات وأن يكون لديه طفلة انثي ، ويريد ان يكون له ولد فقط، كما يقوم بإلقاء الشاي المغلي علي فروة راسها قاصدا قتلها".





وأضافت الأم المصابة بإعاقة البكم، أن زوجها أكد لها أنه يكره البنات ولا يشعر تجاه الطفلة باي مشاعر، خاصة أنها أنثى ودائم ضربها وتعذيبها رغم انها مازالت في أشهر عمرها الأولى.





وأمرت النيابة العامة بضبط واحضار الاب المتهم ، بعد أن اكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.





كما أمرت النيابة بعرض الطفلة الرضيعة علي الطب الشرعي لمعرفة ما بها من إصابات وكيفية ووقت حدوثها.