مواطن يستغيث بمجلس الوزراء بعد تعرضه لكسر فى جميع عظام جسده

استغاث المواطن هشام عاطف بالمسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة من خلال موقع صدى الإخبارى بعد تعرضه لحادث سير مروع ويعاني من كسر في جميع عظام جسده.





وقال المواطن هشام عاطف عبدالمنجي عبدالحميد في رسالته لموقع صدي البلد، إنه كان قد تعرض لحادث سير مروع بالامس علي الطريق الصحراوي، مما أدى إلى تهشم عظامهـ، وإصابته بكسر في منطقة الحوض، وكسر في جميع مفاصل جسده، وكسر في الكاحل، وكسر في الجمجمة، مما أدى إلى نزيف في المخ.





ويناشد المواطن هشام عاطف عبدالمنجي عبدالحميد مجلس الوزراء بسرعة معالجته ومساعدته في القيام بما يلزم من عمليات وإجراءات طبية للتعافي من جديد مرة أخرى.





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