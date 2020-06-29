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بين الناس

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء بعد تعرضه لكسر فى جميع عظام جسده

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن هشام عاطف بالمسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة من خلال موقع صدى الإخبارى بعد تعرضه لحادث سير مروع ويعاني من كسر في جميع عظام جسده.

وقال المواطن هشام عاطف عبدالمنجي عبدالحميد في رسالته لموقع صدي البلد، إنه كان قد تعرض لحادث سير مروع بالامس علي الطريق الصحراوي، مما أدى إلى تهشم عظامهـ، وإصابته بكسر في منطقة الحوض، وكسر في جميع مفاصل جسده، وكسر في الكاحل، وكسر في الجمجمة، مما أدى إلى نزيف في المخ.

ويناشد المواطن هشام عاطف عبدالمنجي عبدالحميد مجلس الوزراء بسرعة معالجته ومساعدته في القيام بما يلزم من عمليات وإجراءات طبية للتعافي من جديد مرة أخرى.

للتواصل مع الحالة: 01100124233

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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