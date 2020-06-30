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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٣٠-٦-٢٠٢٠

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:01 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو.


أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 23 و23.50 جنيه للكيلو، وتراوح سعر لحم الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و29.50 جنيه، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 38 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و13 جنيهًا، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.



وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 22 و24 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 34 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح  بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 15.50 جنيه، والمولر "عمر يوم" سعر 15 جنيها والبط البكينى 7 جنيهات.


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
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