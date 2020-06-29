سامح شكري: مصر لجأت لمجلس الأمن في ملف سد النهضة لمنع التصعيد

خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن من أجل منع مزيد من التصعيد,





وتابع: " نذكركم وانه رغم تعدد الثقافات والعقائد وتنوع الأمم والشعوب فاننا أسرة إنسانية واحدة وعلينا ان نتجاوز المصالح الضيقة ونعلى من روابط التضامن".





وأضاف سامح شكري في كلمته في جلسة مجلس الامن لمناقشة ملف سد النهضة، إن ملف سد النهضة يرتبط بمياه نهر النيل وهو أمر هام بالنسبة لـ 100 مليون مصري".

وتابع سامح شكري:" علينا ان نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، ونحن جميعا منتمون إلى مجتمع واحد ومرتبطون بمصير مشترك".





وأكمل سامح شكري:" سد النهضة الإثيوبي مشروع ضخم شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة للخطر".



