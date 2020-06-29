تبريرات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: من حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة

قال مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن ، نأمل في أن المسألة سد تحل بالتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان ، موضحا الدول الثلاثة قدمت بعض التنازلات في المفاوضات الأخيرة . النهضةالأطرافأنالتنازلاتالأخيرة







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وأضاف مندوب إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة الإثيوبي ، أن الأطراف المتنازعة يجب أن تحل المسالة من خلال تفاوض على المستوى الإقليمي ، منوها بأن رئيس جنوب أفريقيا دعا إلى جولة تفاوضية.





وأشار مندوب إثيوبيا ، أن نهر النيل مصدر حياة للدول الثلاثة، وبالتالي فهناك اتفاقات حول سلامة مرور المياه، ولم يحدث التعدي على مصالح مصر بخصوص النهر.

ونوه مندوب إثيوبيا بأ ن مشروع توشكى الذي أقامته مصر كان يستهلك الكثير من المياه، وسبق أن اشتكت إثيوبيا عام 1996.

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وأكد أن أفريقيا تعاني من ندرة في المياه، ومن حقنا أن نحتفل بالمياه، ونبني سد النهضة.