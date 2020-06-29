تبريرات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: من حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة

قال مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن، نأمل في أن المسألة سد النهضة تحل بالتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان، موضحا أن الدول الثلاثة قدمت بعض التنازلات في المفاوضات الأخيرة.
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وأضاف مندوب إثيوبيا، في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة الإثيوبي، أن الأطراف المتنازعة يجب أن تحل المسالة من خلال تفاوض على المستوى الإقليمي، منوها بأن رئيس جنوب أفريقيا دعا إلى جولة تفاوضية.
وأشار مندوب إثيوبيا، أن نهر النيل مصدر حياة للدول الثلاثة، وبالتالي فهناك اتفاقات حول سلامة مرور المياه، ولم يحدث التعدي على مصالح مصر بخصوص النهر.
ونوه مندوب إثيوبيا بأن مشروع توشكى الذي أقامته مصر كان يستهلك الكثير من المياه، وسبق أن اشتكت إثيوبيا عام 1996.
وأكد أن أفريقيا تعاني من ندرة في المياه، ومن حقنا أن نحتفل بالمياه، ونبني سد النهضة.