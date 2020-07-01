ميدان الثورة بالمنصورة شاهد على عنف الإخوان وملحمة الجيش والشرطة



ميدان الثورة بمدينة المنصورة شهد أحداث عديدة، حيث خرج المتظاهرون يرددون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد" يسقط يسقط حكم المرشد "لا للاخوان مصر بلدنا مش للبيع" وحدثت اشتباكات بين مؤيدي الاخوان ومؤيديه الجيش والشرطه حيث سقط شهداء ومصابين من مؤيدى الجيش والشرطة على ايدى مؤيدي مرسي داخل مدينه المنصوره وقراها بطلقات الناريه عندما خرجوا هاتفين ضد حكم المرشد ،من ينسى تاريخ ثوره خرج فيها ابناء مصر الاوفياء يطالبون برحيل مرسي وجماعته واصبح حكم الاخوان الذين كان يريدون حكم مصر سنوات وسنوات كما كانوا يمنون انفسهم .



حيث حمل المواطنون افراد القوات المسلحه والشرطه على الاعناق و خرجوا مطالبين بعزل مرسي وجماعته خاصه بعد تولى احد الاخوان المعروفين بالمحافظه وهو صبحي عطيه منصب محافظ الدقهليه الامر الذي اثار غضب ابنائها وخرجوا مطاردين بعزله وقاموا بحبسه داخل مكتبه هاتفين ضده وضد جماعته.

ميدان الثوره من اكبر ميادين محافظه الدقهلية حيث كان يجتمع فيه المتظاهرون يسقط الاخوان الذين كانوا يسعون الى اخوانه الدوله في كل مؤسساتها وهذا ما ادى الى قيام الثوره اضافه الى عوامل اخرى ساعدت على قيام ها ولم ينس ولن ينسى التاريخ ملحمة الحب التي كانت بين ابناء الجيش والشرطه والشعب ولن ينسى التاريخ عندما هتف الشعب قائلا" الجيش والشرطه والشعب ايد واحدة تحيا مصر تحيا مصر".

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مرت ٧ اعوام على ثوره انقاذ مصر من أيد الإخوان الذين سعوا للسيطره على حكمها سنوات طوال..ثورة ٣٠ يونية ما زالت وستظل محفورة فى أذهان الجميع ويظل ميدان الثورة بالمنصورة شاهدا على تلك الحقبة التاريخية المهمة فى تاريخ المصريين الذى خرج فيها الشعب بالملايين لابعاد واسقاط حكم الاخوان عندما خرج المتظاهرون حاملون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.كان ميدان الثورة بالمنصورة خير شاهدا على تلك الاحداث وكان نقطة التجمع لكافة المظاهرات التى انطلقت وقتها من عدة مناطق بمدينة المنصورة لتصل لقلب المدن لتبدأ الاشتباكات بين المتظاهرين والاخوات ويسقط عدد من الشهداء والمصايين على ايد مناصرى مرسى. وحكومته.