AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:51 م
ستاد الإسكندرية
ستاد الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

قال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير هيئة ستاد الإسكندرية، إن توقف النشاط الرياضي لمدة أكثر من أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا كان فرصة جيدة لرفع كفاءة الملعب ومرافق الاستاد.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات لصدى البلد، أنه بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى اعتبارًا من أول يوليو، عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع المعنيين بالرياضة بالإسكندرية ومن ضمنهم ستاد الإسكندرية، وتمت دراسة بروتوكول وزارة الشباب والرياضة، وجميع الإجراءات الاحترازية الواجب توافرها في الهيئات الرياضية حتى تكون جاهزة لاستئناف النشاط واستقبال التدريبات.

وأشار عبدالرازق إلى أن المحافظة وفرت بوابتين تعقيم الكتروني للإستاد وجهازين لقياس درجة الحرارة ديجيتال، مضيفًا أن هيئة الاستاد أنشأت غرفة عزل مؤقت مجهزة بأحدث الطرق الطبية في حال وجود أي حالات اشتباه لفيروس كورونا المستجد، لحين وصول الأطقم الطبية المتخصصة للتعامل مع الحالة.

وتابع عبدالرازق أن هيئة الاستاد واصلت أعمال التطهير المستمر لمرافق الاستاد وغرف خلع الملابس، والأماكن المخصصة لاستقبال الضيوف، ووفرنا أماكن في المساحات الخالية والهواء الطلق لممارسة الأنشطة الرياضية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للممارسين.

وأوضح عبدالرازق أنه تم وضع دوائر كبيرة خلف المرمى بحيث يكون كل لاعب داخل كل دائرة قطرها متران لمراعاة التباعد الاجتماعي والمسافة الأمنة بين اللاعبين أثناء التدريبات، وتم توفير مكان مفتوح لأداء بعض تدريبات الجمباز حتى نبتعد عن الأماكن المغلقة حتى تكون نسبة الإصابة معدومة.

وأكد عبدالرازق أن كل الإمكانيات متوفرة وكل السبل متاحة لعودة النشاط مرة أخرة، وكل أجهزة الاستاد مسخرة لعودة النشاط الرياضي والكروي في مصر.

وفي سياق متصل، قال حسام أنور، مدير عام نادي أصحاب الجياد السكندري، أحد أقدم أندية الإسكندرية، إن إدارة النادي وفرت جميع أدوات التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة لفحص المترددين على النادي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنور، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم تطهير وتعقيم جميع الأدوات الرياضية ومرافق النادي، مشيرًا إلى جاهزية النادي لاستئناف النشاط الرياضي اعتبارًا من الغد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل مرافق النادي، وسيتم فتح الأكاديميات لاستقبال الناشئين، مع مراعاة عدم التزاحم، والالتزام بالنسبة المقررة للفتح التدريجي.

استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي
استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي
استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي
استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي
استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصير الدوري والجبلاية.. أشرف صبحي يكشف استعدادات مصر لمونديال اليد وأهمية الاستثمار الرياضي

اللجنة الأوليمبية: تصريحات مدبولي بارقة أمل جديدة لعودة الحياة الرياضية

وزير الرياضة يجتمع بمجلس استاد القاهرة لمناقشة تحويله للاستخدام المجتمعي

وزير الشباب والرياضة: ملتزمون بعودة النشاط الرياضي 15 يونيو

نادي سموحة يستعين بالكشافة لتعقيم النادي استعدادا لعودة النشاط

ننشر الخطة الكاملة لعودة النشاط الرياضي

ترشيحاتنا

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

آخرة القعدة في البيت.. يسرا اللوزي تشكو أطفالها لمتابعيها.. شاهد

جاموس بري ينتقم من صياد وهو يحتضر.. لن تصدق ماذا فعل

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور

اغتيال هاشالو هونديسا.. أغانيه السياسية تهدد عرش ابي أحمد.. صور

أتلتيكو مدريد يتعادل أمام برشلونة من ركلة جزاء ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو