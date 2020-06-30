أسامة عقيل: مشروعات شبكة الطرق في مصر إنجازات غير مسبوقة.. فيديو

قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: إن مصر ظلت سنوات طويلة لا تقوم بتطوير الطرق أو إنشاء طرق جديدة وإذا أردنا رفع مستوى شبكة الطرق بالتالي يجب علينا غلق الفجوة المتواجدة بسبب الفترة التي لم نقم فيها بإنشاء طرق جديدة.





وأضاف أسامة عقيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ،أن الفجوة في الطرق تغلق الآن ولكن لا تغلق بمسافة كيلومترات فقط ولكنها تغلق على أطوال طرق بأكملها وتنفذ على مستوى عالي ايضا،لافتا إلى أنه تم إنشاء طرق اليوم بها شبكات تحكم وطرق ذكية .





وأوضح أسامة عقيل ، أن الهيئة الهندسية تستطيع التغلب علي النواحي الادارية والاجرائية لا تستطيع المؤسسات الأخرى ان تتغلب عليها وهذا ما ساعد في الانتهاء من نفق العروبة في فترة قصيرة جدا .





وتابع : أن طريقة عمل المؤسسات المدنية لها قواعد وقوانين حاكمة من شأنها تعطيل العمل علي عكس الهيئة الهندسية .





واستكمل : أن ما تم خلال السنوات السابقة في شبكة الطرق إنجازات غير مسبوقة .