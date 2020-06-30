AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القصة الكاملة لحقيقة اعتزال عبلة كامل.. أنباء وأقاويل.. نقابة الممثلين: لا نعرف عنها شيئا.. مصدر مقرب: لن تترك الفن حتى آخر يوم فى عمرها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:46 ص
عبلة كامل
عبلة كامل
Advertisements
أحمد إبراهيم
أنباء عن اعتزال عبلة كامل 
نقابة الممثلين: لا نعلم عنها شيئا 
مصدر مقرب : كانت تفكر فى الاعتزال وتراجعت 

أثارت الفنانة عبلة كامل حالة من الجدل الواسع على مدار اليومين الماضيين بسبب بعض الانباء التى تفيد باعتزالها التمثيل فى حين هناك بعض الأخبار الأخرى التى تكذب الخبر وتؤكد أنها لا تقرر الاعتزال. 

وبين هذا وذاك نرصد القصة الكاملة حول ما تردد بشان الاعتزال من عدمه للفنانة القديرة عبلة كامل و التى اثرت الحياة الفنية بعديد من الاعمال الفنية. 

أقرا ايضا 

كانت البداية مع منذ يومين تقريبا حيث انتشرت بعض الأخير التى تفيد ياعتزال الفنانة عبلة كامل وذلك نظرا لعدم ظهورها على مدار ثلاث سنوات تقريبا وتحديدا منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومنذ هذه اللحظة وبدات كثير من الأقويل فى الانتشار حول اسباب الاعتزال وحقيقة ما فعلته عبلة كامل. 

والامر زاد حيرة خاصة انها لم ترد ومختفية تماما ولم تظهر فى اى وسلية اعلامية تكذب او تؤكد صحة ما يتم تداوله حتى ان نقابة المهن التمثيلية اعلنت عدم معرفتها باى اخبار عنها وليس هناك ما يفيد فى حقيقة اعتزالها من عدمه. 

وتصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار أخبار تفيد بإعتزالها الفن وإبتعادها عن الوسط الفني، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته حتى الآن.

وكانت الفنانة عبلة كامل، قد شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.

أحمد صقر : 
في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة" تحدث المخرج أحمد صقر عن قيمة عبلة كامل كفنانة، مؤكدا أنه طلب من الكاتبة منى نور الدين تعديل بعض تفاصيل شخصية "شكران" في مسلسل هوانم جاردن سيتي لتلائم حالة عبلة كامل عقب تعرضها لحادث وكسر في القدم.

نفى مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل قرار اعتزالها نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اشيع فى الايام الماضية اثار حالة من الجدل الواسع حول مدى صحة الخبر. 

وقال لـ "صدى البلد"  ان عبلة كامل كانت تفكر فى الاعتزال فعليا ولكنها تراجعت عن هذا الامر مؤكدا انها تفضل ان تستمر فى مجال التمثيل حتى اخر يوما فى عمرها. 

واوضح المصدر ان السبب وراء تفكير عبلة كامل فى الاعتزال هو سوء الاعمال التى كانت تعرض عليها وهو الامر الذى ترفضه جملة وتفصيلا خاصة انها كانت حريصة خلال مشوارها الفنى على المشاركة فى الاعمال الجيدة وتنتقى اعمالها بعناية شديدة. 

وأشار المصدر إلى أن عبلة كامل فضلت عدم الاعتزال وان تستمر فى التمثيل الذى يعد عشها الأول وانها بصدد ان يعرض عليها أعمال جيدة لتقدمها الشاشة. 

أشرف زكى : 
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  تواصلت معي منذ عامين وقالت لي أنها سوف تعتزل وطلبت منها دراسة الأمر بشكل جيد ".

وأضاف:" عقب هذا الاتصال لم نتحدث مجددا عن فكرة الاعتزال ".

وتابع أشرف زكي:"  الإنتاج التليفزيوني يتمنى العمل مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، مضيفا:" عبلة كامل ممثلة عظيمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

بعد أنباء اعتزالها الفن.. الجمهور يبحث عن عبلة كامل

أحمد صقر: عدلت سيناريو مسلسلي من أجل عبلة كامل

منى عبد الغني: عبلة كامل ترفض الظهور الإعلامي

تشكو من ضعف الأعمال المقدمة لها.. مصدر مقرب: عبلة كامل مستمرة ولم تعتزل التمثيل

أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من دونجا بعد أنباء تعاقده مع الزمالك

تبريرات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن: من حقنا أن نحتفل بالمياه ونبني سد النهضة

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

أخبار الزمالك| دونجا يوقع رسميا .. والفيفا يصفع الأبيض .. ورسالة مؤثرة لـ صالح جمعة

خطاب تاريخي .. وزير الخارجية أمام مجلس الأمن : تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يعرض الملايين في مصر والسودان للخطر

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة