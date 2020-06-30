القصة الكاملة لحقيقة اعتزال عبلة كامل.. أنباء وأقاويل.. نقابة الممثلين: لا نعرف عنها شيئا.. مصدر مقرب: لن تترك الفن حتى آخر يوم فى عمرها

أنباء عن اعتزال عبلة كامل

نقابة الممثلين: لا نعلم عنها شيئا

مصدر مقرب : كانت تفكر فى الاعتزال وتراجعت





أثارت الفنانة عبلة كامل حالة من الجدل الواسع على مدار اليومين الماضيين بسبب بعض الانباء التى تفيد باعتزالها التمثيل فى حين هناك بعض الأخبار الأخرى التى تكذب الخبر وتؤكد أنها لا تقرر الاعتزال.





وبين هذا وذاك نرصد القصة الكاملة حول ما تردد بشان الاعتزال من عدمه للفنانة القديرة عبلة كامل و التى اثرت الحياة الفنية بعديد من الاعمال الفنية.





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كانت البداية مع منذ يومين تقريبا حيث انتشرت بعض الأخير التى تفيد ياعتزال الفنانة عبلة كامل وذلك نظرا لعدم ظهورها على مدار ثلاث سنوات تقريبا وتحديدا منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومنذ هذه اللحظة وبدات كثير من الأقويل فى الانتشار حول اسباب الاعتزال وحقيقة ما فعلته عبلة كامل.





والامر زاد حيرة خاصة انها لم ترد ومختفية تماما ولم تظهر فى اى وسلية اعلامية تكذب او تؤكد صحة ما يتم تداوله حتى ان نقابة المهن التمثيلية اعلنت عدم معرفتها باى اخبار عنها وليس هناك ما يفيد فى حقيقة اعتزالها من عدمه.





وتصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار أخبار تفيد بإعتزالها الفن وإبتعادها عن الوسط الفني، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته حتى الآن.





وكانت الفنانة عبلة كامل، قد شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.





أحمد صقر :

في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة" تحدث المخرج أحمد صقر عن قيمة عبلة كامل كفنانة، مؤكدا أنه طلب من الكاتبة منى نور الدين تعديل بعض تفاصيل شخصية "شكران" في مسلسل هوانم جاردن سيتي لتلائم حالة عبلة كامل عقب تعرضها لحادث وكسر في القدم.





نفى مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل قرار اعتزالها نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اشيع فى الايام الماضية اثار حالة من الجدل الواسع حول مدى صحة الخبر.





وقال لـ "صدى البلد" ان عبلة كامل كانت تفكر فى الاعتزال فعليا ولكنها تراجعت عن هذا الامر مؤكدا انها تفضل ان تستمر فى مجال التمثيل حتى اخر يوما فى عمرها.





واوضح المصدر ان السبب وراء تفكير عبلة كامل فى الاعتزال هو سوء الاعمال التى كانت تعرض عليها وهو الامر الذى ترفضه جملة وتفصيلا خاصة انها كانت حريصة خلال مشوارها الفنى على المشاركة فى الاعمال الجيدة وتنتقى اعمالها بعناية شديدة.





وأشار المصدر إلى أن عبلة كامل فضلت عدم الاعتزال وان تستمر فى التمثيل الذى يعد عشها الأول وانها بصدد ان يعرض عليها أعمال جيدة لتقدمها الشاشة.





أشرف زكى :

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل .





وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تواصلت معي منذ عامين وقالت لي أنها سوف تعتزل وطلبت منها دراسة الأمر بشكل جيد ".





وأضاف:" عقب هذا الاتصال لم نتحدث مجددا عن فكرة الاعتزال ".



