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أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:44 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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هاني حسين
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل .


وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  تواصلت معي منذ عامين وقالت لي أنها سوف تعتزل وطلبت منها دراسة الأمر بشكل جيد ".


وأضاف:" عقب هذا الاتصال لم نتحدث مجددا عن فكرة الاعتزال ".


وتابع أشرف زكي:"  الإنتاج التليفزيوني يتمنى العمل مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، مضيفا:" عبلة كامل ممثلة عظيمة".


وفي الساعات الماضية انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي  تفيد باعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل .

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