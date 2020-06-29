أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل.. فيديو

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل .









وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تواصلت معي منذ عامين وقالت لي أنها سوف تعتزل وطلبت منها دراسة الأمر بشكل جيد ".









وأضاف:" عقب هذا الاتصال لم نتحدث مجددا عن فكرة الاعتزال ".









وتابع أشرف زكي:" الإنتاج التليفزيوني يتمنى العمل مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، مضيفا:" عبلة كامل ممثلة عظيمة".









وفي الساعات الماضية انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل .



