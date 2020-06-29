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فن

مش "المستعان" بتاعة مسلسل الاختيار.. أحمد العوضى يعلق على كلمة الرئيس السيسي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:42 م
احمد العوضى مسلسل
احمد العوضى مسلسل الاختيار
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان احمد العوضى مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي من كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة اليوم. 

وجاءت كلمة الرئيس السيسي: "محدش يقدر يعمل حاجة لوحده مهما كان، لكن ربنا المستعان"، مش المستعان بتاعة مسلسل الاختيار" في إشارة منه على الكلمة التى كان يرددها دائما الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار الذى كان يقوم بدوره احمد العوضى. 

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وعلق احمد العوضى على الفيديو قائلا : "طيب انا كده بقى خلاص يا جماعة مش عاوز حاجة تاني.. الله المستعان".

مسلسل الاختيار قام ببطولته امير كرارة واحمد العوضى وسارة عادل ومها نصار واحمد وفيق وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.  

وقدم احمد العوضى فى المسلسل شخصية هشام عشماوي الذى استقال من الجيش لينضم الى الجماعات الارهابية وقدم امير كرارة شخصية البطل عقيد أركان حرب احمد المنسى والذى استشهد فى سيناء. 
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