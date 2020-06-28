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فن

مدحت العدل يدعم حارس الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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أحمد إبراهيم
نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجه فيه رسالة الى لاعب الزمالك الحراس محمد عواد بعد اصابته بفيروس كورونا. 

وقال العدل : "‏ألف مليون سلامة للاعب الخلوق المحترم محمد عوّاد، وإن شاء الله يا كابتن ( انت أقوى)".

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وكان محمد عواد، أعلن عن إصابته بكورونا، ويعد عواد أول لاعب في الدوري المصري الممتاز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر ان مدحت العدل يشارك الفنانة شيريهان فى عدد من الاعمال المسرحية الاستعراضية و التى من المقرر أن يتعرض خلال الفترة المقبلة.  
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