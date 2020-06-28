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فن

محمد حلمى هلال يكشف آخر تطورات الجزء الثانى من فيلم يا دنيا يا غرامى

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:27 م
فيلم يا دينا يا غرامى
فيلم يا دينا يا غرامى
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أحمد إبراهيم
كشف المؤلف محمد حلمى هلال عن اخر تطورات عمله الفنى الجديد وهو الجزء الثانى من فيلم " يا دنيا يا غرامى" والذى يقوم ببطولته كل من الهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقى. 

وقال حلمى هلال فى تصريح لـ "صدى البلد": ان العمل تم تسليمه لاحدى شركات الانتاج من أجل الإعداد لتقديمه في عمل سينمائي، موضحا أنه من المقرر ان يشارك فيه نفس ابطال العمل وجارى الاتفاق على كافة التفاصيل والاتفاق مع الابطال.

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واضاف حلمى هلال قائلا : الفيلم تدور احداثه بعد مرور ما يقرب من 25 عاما على العمل وكيف تاثرت هذه الشخصيات بهذه الفترة الطويلة. 

واوضح هلال أنه من المقرر أن يتولي إخراج الفيلم ماندو العدل وتم الاتفاق مع ليلى علوى والهام شاهين وهالة صدقى على تقديم العمل.

يذكر ان فيلم يا دنيا يا غرامى تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول "بطة" و"سكينة" و"نوال" ثلاث فتيات صديقات من حارة واحدة، يعملن ويعشن في كفاح متواصل مع ظروف إجتماعية صعبة وقصص حب مبتورة، ويحلمن بالزواج، لكنهن ينتقلن من مشكلة إلى أخرى، ومن فشل إلى أخر، لكنهن يتمسكن بحب الحياة حتى الرمق اﻷخير.
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