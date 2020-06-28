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فن

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:08 م
ناهد السباعى و يوسف
ناهد السباعى و يوسف الشريف
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سيد احمد
هاجمت الفنانة ناهد السباعى منتقدى الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته بأنه يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.

ونشرت ناهد السباعى صورة له مع زوجته والإعلامى رامى رضوان عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت ناهد على الصورة قائلة: 

"هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسيه للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لاسبابه الخاصه دي حريه شخصيه ودي حريه شخصيه مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر #شابوووووه #يوسف_الشريف #النهاية".

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يذكر أنه أثيرت حالة الجدل حول تصريح يوسف الشريف، بعد حلقته مع الإعلامي رامي رضوان، الذي وجه لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره. 

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسيه للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لاسبابه الخاصه دي حريه شخصيه ودي حريه شخصيه مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر #شابوووووه #يوسف_الشريف #النهاية

تم النشر بواسطة ‏‎Nahed ElSebai‎‏ في السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠
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