أرفض المشاهد الساخنة .. يوسف الشريف يثير الجدل بسبب القبلات والأحضان فى الأعمال الفنية .. تفاصيل

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تصريح الفنان يوسف الشريف ، في حلقة أمس الأربعاء مع الإعلامي رامي رضوان ، بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية، ويرفض القُبلات والأحضان وغيره.



ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي تفاصيل الأزمة التي أثيرت بعد تصريح يوسف الشريف ، وتعليق بعض الفنانين حولها.









بداية الأزمة

بدأ حالة الجدل حول تصريح يوسف الشريف، بعد حلقته مع الإعلامي رامي رضوان، الذي وجه لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.









وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.





وقال الشريف: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى بها أحد".



وعن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، قال الشريف: «نعم لجأت لوضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو "إرضاء الله سبحانه وتعالى"».







تعليقات الفنانين

وتحفظ الكثير من الفنانين على تصريح يوسف الشريف، ولم يبدوا رأيهم، باستثناء البعض الذي حرص على إبداء رأيهم الشخصي، أو تنويهًا حول زميلهم ورأيه، ومن بينهم:









خالد سرحان

علّق الفنان خالد سرحان على تصريح للفنان يوسف الشريف خلال لقائه أمس مع الإعلامي رامي رضوان قائلًا: «اعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جدًا تسيئ لزملائك، وتتفهم بكذا معنى».

وتابع «سرحان»، في حسابه على «فيس بوك»: «وممكن تبان أنه تصريح الهدف منه الاثاره انت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ميفوتكش الحاجات دي وزملائك محترمين على فكره مش أنت بس المحترم».





أشرف زكي

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس متابعًا لمواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ جيد، ولم يطلع على تفاصيل الأزمة المُثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول أحد الممثلين، قائلًا "مش متابع.. وأرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراذها".



وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، إنه يجب التفريق بين بين المبادئ الشخصية، وبين فنان آخر يتوقف من ملامسة النساء في ظل أزمة كورونا، مطالبًا بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ"الوهمية".

وتابع: "ده فنان له رأي خاص به فقط، وليس قاعدة عام.. وكل واحد له رأيه ويحترم.. وأنا معرفش مين الممثل ده ولا عاوز أعرفه".





رامي رضوان

رد الإعلامي رامي رضوان، على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء.

وقال رامي رضوان، في تغريدة له عبر تويتر: «عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو».





رد يوسف الشريف