عمر ربيع ياسين: ناسيونال ماديرا يزاحم الأهلي على ضم أسامة جلال من إنبي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوى متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت نهاية العام الماضي.





وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن اللاعب".





وأوضح "أن جلال أبلغ مسئولي إنبي بأن رغبته الأولي هي الانضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".