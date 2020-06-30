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رياضة

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:45 ص
وليد أزارو وفايلر
وليد أزارو وفايلر
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حسن العمدة
أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يريد استمرار المغربي وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الجاري.


وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب وراء استمرار أزارو فى الأهلي على الرغم من عدم رغبة فايلر فى استمراره ولكن فى النهاية لن يكون هناك أزمة وسيستمر المغربي داخل صفوف القلعة الحمراء".


وأضاف: "أرقام وليد أزارو فى آخر موسمين جيدة للغاية فى ظل عدم وجود مهاجمين على مستوي عال خلال الفترة الحالية".


ووقعت أزمة كبري بين وليد ازارو وفايلر فى النادي الاهلي مما دفع السويسري لطلب رحيل المغربي عن النادي وخروجه من حساباته.
 

يذكر أن لجنة التخطيط تري ان أزارو مهاجم جيد ولكن ينقصه التوفيق الذي تخلي عنه خلال الفترة الماضية وسوف يعود للقلعة الحمراء بنهاية إعارته مع الاتفاق السعودي.
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