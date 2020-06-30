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حوادث

ضبط 5 أطنان سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:05 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وتمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لحيازته وتجميعه 5 أطنان "سكر تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق، للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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