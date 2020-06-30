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محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط مصنع للكمامات الطبية بدون ترخيص

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:03 ص
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية - ارشيفية
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أ ش أ
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع بمنطقة مرغم غرب المدينة، يقوم بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأشارت المديرية - في بيان لها- أنه تم ضبط عدد ٤٥ ألفا من الكمامات مجهولة المصدر.

وأضاف البيان، أن المديرية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية لمكافحة الأضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من الغش التجاري.

وتأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونوه البيان بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
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