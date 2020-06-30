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فن

في ذكرى استشهاده.. صلاح عبد الله يطالب متابعيه بالدعاء للمستشار هشام بركات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:09 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم

احيا الفنان صلاح عبد الله  ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات، الذي راح ضحية هجوم إرهابي في اثناء توجهه الي مقر عمله.

ونشر صلاح عبد الله صورة للشهيد الراحل، وعلق عليها "‏في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين ‎#تحيا_مصر رغم أنف الحاقدين".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق"، ضمن الموسم الرمضاني المنقضي.

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مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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