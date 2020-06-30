في ذكرى استشهاده.. صلاح عبد الله يطالب متابعيه بالدعاء للمستشار هشام بركات

احيا الفنان صلاح عبد الله ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات، الذي راح ضحية هجوم إرهابي في اثناء توجهه الي مقر عمله.

ونشر صلاح عبد الله صورة للشهيد الراحل، وعلق عليها "‏في ذكرى استشهاده؛ نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام، كلمتين ‎#تحيا_مصر رغم أنف الحاقدين".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق"، ضمن الموسم الرمضاني المنقضي.

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