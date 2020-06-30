هفتح محل حلاقة.. مي كساب تقص شعر زوجها وأصدقائه.. شاهد

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع زوجها "أوكا" وأصدقائه.

وعلقت مي كساب على الصورة قائلة "لو سبتوني كام يوم كمان؛ هفتح محل حلاق في مدينتي، معلش يا حازم أنا ظبطلك الرأس لحد ما أنت تيجي تكمل، ملحوظه أنا حلقت للتلاته".



مي كساب تحتفل بالدرع الفضي لـ قناتها على يوتيوب





يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة".

مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.