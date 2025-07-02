لن تكون موجودة.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن تكون هناك حماس مرة أخرى.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية استعداده لتوفير "شبكة أمان سياسية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل اتمام صفقة تبادل الأسرى، مشددًا على ضرورة "إعادة جميع المحتجزين الآن" دون تأخير.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن "أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة إعادة المحتجزين"، محذرًا من خطورة تفويت الفرصة الراهنة لتحقيق التقدم في هذا الملف الإنساني.