مبروك ياقلب قلبي.. وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه

هنأت الفنانة وفاء عامر ابنها عمر فوزي، بمناسبة تخرجه، موجهة له كلمات مؤثرة تعبر عن فخرها به وبنجاحه، ونشرت صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “اللهم اني استودعتك فرحتي بك، مبروك ياقلب قلبي".

ليرد عليها ابنها: "اغلي ما ليا بحبك انتي عندي بكل الناس بحبك قد كل الدنيا ١٠٠ مره شكرا انك شرفتيني انهاردة”

مسلسل “جودر”

يذكر أن وفاء عامر قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال، ولعبت البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية.

وشارك بالعمل كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.