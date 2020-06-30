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فن

بمناسبة عيد ميلاد خيري بشارة.. عمل ممثلا ومخرجا ومؤلفا.. عشق السينما وبدأ مشواره الفني بالأفلام التسجيلية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
يوافق اليوم عيد ميلاد المخرج الكبير خيري بشارة، الذى ولد في 30 يونيو 1947 بمدينة طنطا في محافظة الغربية، والذى قام بالتمثيل في ما يقرب من 15 عملا فنيا، وتأليف خمسة افلام سينمائية، فيما اخرج ما يزيد عن 33 عملا فنيا.

التقي "خيري" بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969، ولديه ابنه اسمها ميراندا متزوجة وتعيش مع زوجها في امريكا ولديه ابن اسمه روبرت.

كان عاشقا للسينما منذ صغره وهو ما جعله يدخل المعهد العالي للسينما وتخرج في قسم إخراج عام 1967 وعمل كمساعد للمخرج، وفي عام 1968 توجه الى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة وعندما عاد الى مصر وواصل العمل في منصب مدير مساعد بالإضافة إلى انه قام بتدريس التمثيل والكتابة وفي عام 1972 عمل مع الفيلم البولندي الشهير "في الصحراء والبراري".

كانت بدايته من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 1967 وبعدها أصبحت الفرصة متاحة للإعلان عن جماعة السينما الجديدة والتي كان خيري أحد أعمدتها، أفلامه تحمل بصمته الخاصة واقعية شاعرية راقية.

وفي الفترة من 1974 الي 1986 قدم أكثر 12 فيلما من الأفلام الوثائقية والقصيرة بمجموعة متنوعة من المواضيع. كان أول فيلم روائي "الأقدار الدامية" في الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976 ، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.

قام بإخراج عدة افلام تنتمى للدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية. ومؤخرا قام بالتدريس لطلبة المعهد العالي للسينما كما انه قام بثورة التصوير بالديجيتال والانتاج المستقل للسينما.

كان أشهر الأفلام الذى قام "بشارة" بإخراجها، "يوميات نائب في الأرياف" و "العوامة رقم 70" و "الطوق والاسورة" و"يوم مر ويوم حلو" و "كابوريا" و "ايس كريم في جليم". بينما اخرج عدة مسلسلات ابرزها "مسألة مبدأ" و "ملح الأرض" و "ريش نعام" و "بنت اسمها ذات" و"الزوجة الثانية".


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