يوم مجيد ضد قوى الظلام.. وزير الشباب السابق يحتفل بالذكرى السابعة لـ30 يونيو

احتفل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، بيوم ٣٠ يونيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب عبد العزيز في تغريدته: "سيبقى يوم الأحد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يومًا مجيدًا من أيام كفاح شعب مصر العريق ضد قوى الظلام التى حاولت عبر التاريخ أن تغير طبيعته السمحة المحبة للأرض والخير والنور والحرية والعلم والثقافة والإبداع.





وتابع: "تلك الطبيعة التى جعلته أحد أعظم شعوب الأرض وإن أرهقته ظروف الحياة ... تحيا مصر".





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وتحتفل مصر اليوم، السبت، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد مرسي.