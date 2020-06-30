رئيس جهاز الشروق: تشغيل مقر خدمة عملاء غاز مصر وتطوير وحدة إسعاف ومدخل السويس 2



وفى سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس وفى سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، مضيفا أن ذلك يأتي سعيًا من الجهاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الصورة الجمالية والحضارية للمدينة بمشاركة مجلس الأمناء.





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وأوضح أن أعمال رفع كفاءة وتطوير مقر وحدة الإسعاف شملت تجديد المكاتب الإدارية وغرف المبيت ودورات المياه والواجهات واستحداث ساحة انتظار سيارات بجانب أعمال تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة وخلق مدخل ومخرج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة للوحدة، علاوة على تجهيز موقف سيارات سرفيس بمنطقة غير مستغلة للتسهيل على السكان.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس (2) الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية المستهدفة لأحد مداخل مدينة الشروق الهامة.

