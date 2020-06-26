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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشروق: إزالة فورية لمخالفة بناء فى مهدها على نفقة المخالف

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم إزالة  مخالفة بناء فى مهدها بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، حيث تم رصد مخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى بالمنطقة الأولى عمارات بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء، علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.


كما طالب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى عدم تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة سابقا، قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها  .
وفى سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات رفع الإشغالات بالمجمعات التجارية، وكذا على الباعة الجائلين حيث تم شن حملة استهدفت الأحياء ( الأول – الثانى – التاسع)   بإجمالى (5) مجمعات تجارية.
وأضاف أن الحملات تمكنت  من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديها على ممرات المشاة، كما شملت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين حول المجمعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر المخالفة اللازمة.
وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: إن الحملة تأتى بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق، والمحافظة أيضًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
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