AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:49 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

تعتبر ثورة 30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى مازالت فى القلوب وأذهان الشعب المصرى، حتى الآن، فهى نقطة تحول فى التاريخ الحديث وخروج الدولة المصرية من عنق الزجاجة، وانحياز الجيش والشرطة وكل أجهزة الدولة المختلفة للشعب المصري.


ففى محافظة الفيوم، شهد ميدان السواقى أكبر ميادين محافظة الفيوم الذى كانت تنطلق منه كل الثورات، والاحتفاليات الكبرى، نظرا لاتساعه ووجود سواقى الفيوم التى تميز الميدان، ولكونه يتوسط مدينة الفيوم  ويمر به بحر يوسف الشريان الوحيد لمياه الشرب والرى بالفيوم.


اقرأ أيضا: محافظ الفيوم يهنئ مدبولي بذكرى 30 يونيو: ثورة أعادت هيبة الدولة المصرية


خرج الآلاف من أهالى محافظة الفيوم، يحملون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهتفون ضد جماعة الإخوان المحظورة، وأعداء الدين والوطن.


واشترك بالثورة جميع طوائف الشعب المصرى، كبار وشباب وأطفال ورجال ونساء، الذين خروجوا من منازلهم للمشاركة فى الثورة، وكذلك شهدت ميادين مراكز المحافظة أيضا تواجد العشرات من أبناء القرى والمراكز والذين زحف بعضهم إلى ميدان السواقى بالفيوم للمشاركة فى الثورة.

ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم
ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم
ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غنت لها أم كلثوم.. سواقى الفيوم تستغيث من الإهمال ومطالب بإعادة إحيائها

نقطة الانطلاق.. حكاية ميادين القليوبية المشاركة فى أحداث ثورة 30 يونيو والتظاهر ضد الجماعة الإرهابية

شاهد على الثورة| ميدان البساتين بالوادي الجديد.. من هنا انطلقت مسيرات الغضب الرافضة للإخوان

ترشيحاتنا

وقت أذكار الصباح .. الكثيرون لا يعرفون متى يبدأ وينتهي ؟

بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.. شوبير: الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

باحتياطي يزيد على مليون أوقية.. البترول تعلن عن كشف تجاري جديد للذهب في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية

احترس.. 6 عوامل تجعلك أكثر عرضة لكورونا وتليف الرئة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 - 6 - 2020

انتبه... أعراض خفية تصيب البعض تدل على ارتفاع ضغط الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور