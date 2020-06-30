ميدان السواقى.. شاهد على انطلاق ثورة 30 يونيو لأبناء الفيوم

تعتبر ثورة 30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى مازالت فى القلوب وأذهان الشعب المصرى، حتى الآن، فهى نقطة تحول فى التاريخ الحديث وخروج الدولة المصرية من عنق الزجاجة، وانحياز الجيش والشرطة وكل أجهزة الدولة المختلفة للشعب المصري.





ففى محافظة الفيوم، شهد ميدان السواقى أكبر ميادين محافظة الفيوم الذى كانت تنطلق منه كل الثورات، والاحتفاليات الكبرى، نظرا لاتساعه ووجود سواقى الفيوم التى تميز الميدان، ولكونه يتوسط مدينة الفيوم ويمر به بحر يوسف الشريان الوحيد لمياه الشرب والرى بالفيوم.





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خرج الآلاف من أهالى محافظة الفيوم، يحملون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهتفون ضد جماعة الإخوان المحظورة، وأعداء الدين والوطن.





واشترك بالثورة جميع طوائف الشعب المصرى، كبار وشباب وأطفال ورجال ونساء، الذين خروجوا من منازلهم للمشاركة فى الثورة، وكذلك شهدت ميادين مراكز المحافظة أيضا تواجد العشرات من أبناء القرى والمراكز والذين زحف بعضهم إلى ميدان السواقى بالفيوم للمشاركة فى الثورة.