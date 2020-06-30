أستاذ بجامعة عين شمس: الرئيس السيسي وضع حلولا جذرية لكل المشكلات

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إنه في عام 2014 شهدت مصر تدهورا كبيرا في المرافق، والبنية التحتية للدولة، بالإضافة إلى ملف الكهرباء ، الذي لم يشهد أي حلول جذرية.





وأضاف الدكتور حسن مهدي، عبر مداخلة هاتفية، في تغطية خاصة، لـ فضائية صدي البلد، أن الرئيس السيسي عمل على حل كل المشكلات، بحلول جذرية من أساسها، وليست مجرد حلول مسكنة، كما كان يحدث في حكم الإخوان المسلمين





وأشار "مهدي" إلى أن الرؤية السياسية السليمة للدولة المصرية حاليا، وإرادة الدولة، كانت سببا في خروج تلك المشروعات القومية الضخمة إلى النور.





وأوضح "مهدي"، أن المشروع القومي للطرق، الذي بدأت به الدولة المصرية، من ضمن حرصها على دعم مشروعات التنمية المستدامة.





وتابع: أن الطرق أساس أي تنمية، وأساس استصلاحات الأراضي، وربط المدن الجديدة، بباقي الدولة، يتناسب أيضا مع الزيادة السكانية في مصر.