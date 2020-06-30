رئيس جهاز الشروق: أنشأنا وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسى بالإسكان الاجتماعى.. فيديو

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن المدينة واعدة ومستقبلها باهر جدًا وستكون قبلة للراغبين فى السكن فى مصر، لافتًا إلى أن الاسكان الاجتماعى بدأ فى مدينة الشروق فى عام 2004 بتدشين 114 وحدة.





وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 4 آلاف و400 وحدة فى عام 2017، وتم تسليم 3600 وحدة للمواطنين حتى الآن، وجار تسليم باقى المراحلة.





وتابع أن مشروع الاسكان الاجتماعى ، به حضانة وتم تنفيذ سوق للمشروع ووحدتين صحيتين، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بقدرة استيعابية 3 فصل.





وأعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تشغيل مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر لخدمة قاطني المدينة، حيث تم تخصيص وحدتين بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالى، وذلك فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تيسيرا على المواطنين لإتاحة إجراءات التعاقد والتركيبات والإستبدال داخل المدينة بدلًا من إنتقالهم خارج مدينة الشروق.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التجهيزات من قبل الشركة والمقر يستقبل المواطنين لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمرفق الغاز.