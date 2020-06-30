مع إني مش طايقك اليومين دول.. أحمد شامي يمازح نادر حمدي بصورة من الذكريات

نشر الفنان أحمد شامى صورة جديدة برفقة المطرب نادر حمدي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





كواليس كليب تحلفلي اصدق ٢٠٠٥.. كنت فين ايام الكليب لما نزل و بالمرة اعمل تاج لصحبك اللي مش طايقه". وعلق أحمد الشامي علي الصورة قائلا: "مع إني مش طايقك اليومين دول معرفش ليه.. بس صورة حلوة..





ونالت الصورة اعجاب متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

مش طريقة ازاي دا حتي عسل و كيوت ، وامااااا، ربنا يخليكوا لبعض





اقرا ايضا :





يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.





وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.